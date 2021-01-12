«Ред Булл» может перехватить у ЦСКА полузащитника «Ниццы» Данило

Бразильский «Ред Булл Брагантино» может перехватить у московского ЦСКА бразильского полузащитника французской «Ниццы» Данило Барбозу. Об этом сообщает Metarating.ru.

По информации источника, бразильский клуб готов предложить «Ницце» более выгодные условия, чем ЦСКА.

Отмечается, что несмотря на предложение «Ред Була», российский клуб является фаворитом в борьбе за Данило.

Ранее агент Данило подтвердил переговоры ЦСКА с «Ниццей».