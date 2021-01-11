Пирло оценил значимость победы «Ювентуса» над «Сассуоло»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, если бы в этой игре «бьянконери» не смогли бы добиться успеха, то победа над «Миланом» в прошлом туре обесценилась.

Итальянский специалист отметил, что его подопечные временами действовали немного вяло, однако все же смогли продемонстрировать желание побелить и добиться успеха, что в итоге и сыграло решающую роль.

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