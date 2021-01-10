«Реал» не смог вернуться в Мадрид после матча с «Осасуной» из-за снегопада

Мадридский «Реал» не смог вернуться в столицу Испании после матча 18-го тура чемпионата страны против «Осасуны», сообщает AS.

Причиной задержки футболистов «королевского клуба» в Памплоне являются сильные снегопады. Отмечается, что команда 11 января вылетит в Малагу, где пройдет полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.

Ранее вратарь «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал руководство Ла Лиги за организацию матча 18-го тура чемпионата страны против «Осасуны».