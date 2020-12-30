Стал известен календарь первых четырех туров весенней части РПЛ
Андрей Черников
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Стал известен календарь первых четырех туров весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). Расписание опубликовано на сайте организации.
Сезон возобновится 26 февраля матчем «Тамбов» — «Сочи».
Стоит отметить, что 7 марта сыграют московский «Спартак» и «Краснодар», а 17 марта столичный ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом».
Ранее Егор Титов назвал футбол «Спартака» при Доменико Тедеско однобоким.