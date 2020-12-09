Кокорин восстановился от травмы и готовится к матчу с «Сочи»
Карен Саркисян
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от травмы, сообщает официальный Twitter московского клуба.
Сообщается, что Кокорин готовится к матчу 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с футбольным клубом «Сочи» в общей группе.
Напомним, что нападающий «Спартака» получил травму в матче 16-го тура РПЛ с волгоградским «Ротором» (2:0).
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 12 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отправился в Загреб на матч Лиги Европы с «Динамо».