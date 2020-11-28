Путин может сыграть в хоккей на Красной площади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин сыграет в хоккей на Красной площади, передает слова Пескова РИА «Новости».

«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали. Но этого нельзя исключать», — сказал Песков на открытии ГУМ-катка.

Также Песков отметил, что на открытом воздухе, с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать.



Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска в Москву.