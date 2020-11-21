Полузащитник ЦСКА отметил игроков с хорошим дальним ударом в команде

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в преддверии матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с футбольным клубом «Сочи» отметил много игроков с хорошим дальним ударом в московской команде, передает официальный сайт клуба.

По словам полузащитника, в ЦСКА много игроков с хорошим и поставленным ударом. Обляков отмечает, что без ударов нет голов и каждый в команде знает, что может попасть, и старается ударить из штрафной.

«Удар действительно у многих хороший, да и тренер говорит пробовать», — добавил он.

Матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» состоится 22-го ноября в Москве. Начало — в 14.00 мск.

После 14 туров РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.