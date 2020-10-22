Гинер оценил работу Миллера в «Зените»
Андрей Черников
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил работу Алексея Миллера в «Зените», передает Sport24.
«Я очень тепло отношусь к Алексею Борисовичу. Мне нравится то, что он делает с этой футбольной командой — как он живет и болеет ей. У нас не может быть вражды или подковерных игр», — сказал Гинер.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 24 очка.
Ранее сообщалось о том, что «Зенит» хотел приобрести Марио Фернандеса