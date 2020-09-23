Чимаев ответил на критику чемпиона UFC в свой адрес
Анатолий Ильинский
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев обратился к чемпиону промоушена в среднем весе Исраэлю Адесанье.
На днях Адесанья раскритиковал уровень шведа чеченского происхождения.
«То, что ты сказал обо мне, будет стоить тебе твоего пояса, если ты все еще чемпион. Удачи», — написал Чимаев в Twitter.
Напомним, что 20 сентября Чимаев одержал третью победу в UFC, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.