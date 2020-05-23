Стала известна дата старта нового сезона Лиги 1

Стала известна дата старта нового сезона чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, первенство страны в предстоящем сезоне стартует 22 августа. Участие в турнире примут 20 команд.

Напомним, что текущий розыгрыш Лиги 1 был завершен досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции. В очередной раз чемпионский титул достался столичному «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что нападающий Джордже Деспотович покинул расположение «Оренбурга» и больше не сыграет за команду в нынешнем сезоне.