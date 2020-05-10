Плющенко прокомментировал критику в адрес Железнякова

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Экс-фигурист Евгений Плющенко прокомментировал критику в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

Напомним, фигуристка Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Хореограф сравнил данный переход с «воткнутым в спину ножом».

«Мы никого не трогаем, не переманиваем, и уж тем более не пиаримся на подобных темах. Я долго молчал, но это уже перебор», — написал Плющенко в Instagram.

Напомним, Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2020 года.



Ранее Плющенко резко ответил хореографу Тутберидзе Железнякову на его слова об уходе Трусовой.