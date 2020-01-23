Фигурист Ходыкин: сборная России не может помыться в отеле
Отечественный фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, рассказал об условиях проживания в Австрии, где в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, в здании отеля отсутствует горячая вода.
«В официальной гостинице, где проживает сборная России, отсутствует горячее водоснабжение. Поэтому наша сборная не. может помыться и ходит грязная.
Есть возможность принять душ лишь в специальном номере отеля, до которого идти семь минут», — сказал Ходыкин.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.