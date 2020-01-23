Фигурист Ходыкин: сборная России не может помыться в отеле

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Отечественный фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, рассказал об условиях проживания в Австрии, где в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в здании отеля отсутствует горячая вода.

«В официальной гостинице, где проживает сборная России, отсутствует горячее водоснабжение. Поэтому наша сборная не. может помыться и ходит грязная.

Есть возможность принять душ лишь в специальном номере отеля, до которого идти семь минут», — сказал Ходыкин.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.