Российский нападающий «Колорадо» Барбашев разбил лицо сопернику

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» и сборной России Иван Барбашев разбил лицо сопернику в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба «лавин».

В неприятном эпизоде пострадал Андре Бураковски. За данное нарушение правил отечественный хоккеист был наказан малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.

Стоит отметить, что Бураковски быстро пришел в себя и сумел избежать тяжелого повреждения.

Напомним, что в прошлом сезоне Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.

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