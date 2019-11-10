Вице-президент UFC высказался о словах Макгрегора в адрес Хабиба

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Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу прокомментировал оскорбительное высказывание ирландца Конора Макгрегора в адрес чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова.

В октябре на пресс-конференции в Москве экс-чемпион UFC назвал Нурмагомедова и дагестанский народ трусами.

Шоу заявил, что организация не может влиять на то, что говорят бойцы, подписавшие контракт с UFC.

«Макгрегор — прекрасный промоутер, он сделал много, чтобы раскрутить не только себя, но и весь спорт. При этом организация не поддерживает клевету и комментарии, унижающие кого-либо», — цитирует Шоу РИА «Новости».

Ранее Макгрегор назвал брата Нурмагомедова «вечным неудачником».