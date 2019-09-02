Кадыров поздравил Черчесова с днем рождения
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения.
«Поздравляю с днем рождения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Это человек, который играл за ведущие клубы нашего отечества и за рубежом.
Он тренировал наш футбольный клуб «Ахмат» и оставил о себе добрую память. Станислав Саламович сумел прекрасно подготовить сборную России к чемпионату мира 2018 года.
Уверен, что у него есть ещё большой потенциал.
Я искренно желаю Станиславу Саламовичу крепкого здоровья и больших успехов!» — написал Кадыров в телеграме.
2 сентября наставнику национальной команды исполнилось 56 лет.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения.