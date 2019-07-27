Чемпион мира поделился мнением о Роналду

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу португалец Маджер высказался о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает газета «Известия».

Маджер считает Роналду лучшим игроком во всем мире и даже отметил, что футболист мог быть лидером даже в водном поло.

«Мне кажется, что во всех видах спорта, где есть мяч, Криш мог бы быть лидером. Даже в водном поло. Он величайший в истории. Лучший футболист всех времен. Здесь я категоричен.

Не могу назвать его своим близким другом, но, когда мы с ним общаемся, я не чувствую никакого дискомфорта. Он простой, очень приятный, отзывчивый парень. Никакого превосходства или надменности с его стороны не ощущается. Предложу ли ему после завершения карьеры помочь сборной Португалии по пляжному футболу? Хорошая идея! Будем надеяться, что он согласится на это предложение», — заявил он.

Ранее наставник «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду на матче в Южной Корее.