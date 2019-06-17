«Тампа-Бэй» поздравила Кучерова с днем рождения

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» поздравила в своем официальном твиттере российского нападающего команды Никиту Кучерова, сообщает «Советский спорт».

Бронзовому призеру чемпионата мира в составе сборной России 17 июня исполнилось 26 лет.

«С днем рождения, Куч!» — говорится в сообщении «Лайтнинг».

За прошедший сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кучеров провел за «Тампу» 85 матчей. Он смог набрать 130 (41+89) очков. Благодаря этому он побил рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для хоккеистов из России.

Вместе с командой Кучеров выиграл регулярный чемпионат НХЛ, однако вылетел из первого раунда плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» подписал контракт с защитником Карлссоном.