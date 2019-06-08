Газзаев оценил исключение России из новой Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер ЦСКА, замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что российские футбольные клубы могут быть не допущены до участия в новом формате Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Sport24.

«Очень много говорят о Суперлиге, давайте дождемся окончательных решений. Сложно говорить сегодня, что будет в 2024 году. Сейчас надо говорить о реальных возможностях. Да, есть идея создания Суперлиги из ведущих клубов европейского футбола, но я бы не торопился говорить о том, что это действительно будет. Реформирование Лиги чемпионов связано именно с тем, что команды хотят увеличить финансовые доходы и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы», — сказал он.

По его словам, для того, чтобы добиться возможности получить место в новом турнире, российским клубам необходимо улучшить свои результаты в текущих международных соревнованиях.

«Российским клубам надо стабильно выступать в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, чтобы быть в тренде. Потому что Суперлига будет состоять из тех команд, которые финансово обеспечены, у которых есть приток болельщиков, и которые популярны не только на национальном, но и на европейском уровне», — заключил он.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном неучастии России в новой Лиге чемпионов.