В НХЛ довольны решением по делу Войнова

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Национальная хоккейная лига довольна решением арбитражного суда по апелляции российского защитника Вячеслава Войнова, передает «Советский спорт».

23 мая независимый арбитр поддержал решение о дисквалификации игрока, но сократил ее до серены сезона-2019/20.

«Мы рассмотрели мнение арбитражного судьи Шайама Даса по апелляции Вячеслава Войнова об отстранении за домашнее насилие, которое повлекло однолетнюю дисквалификацию. Хотя мы не считаем, что господин Войнов имел право на «засчитанный срок отбытия наказания» в течение сезона-2018/19, мы принимаем заключение судьи Даса, что фактический контекст в деле был необычным, включая тот факт, что Войнов не играл в НХЛ с октября 2014 года и не выступал на профессиональном уровне в сезоне-2018/19», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

Войнов в первый раз был дисквалифицирован в 2015 году из-за того, что избил свою супругу.

Ранее сообщалось, что Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес».