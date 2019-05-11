Почему «Краснодар» не может расторгнуть контракт с Мамаевым, рассказал адвокат

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что руководство клуба не может расторгнуть контракт с футболистом, пока тот находится под арестом. 8 мая Пресненский суд приговорил 30-летнего хавбека к реальному сроку в колонии общего режима, однако приговор еще не вступил в законную силу.

«Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года», — цитирует адвоката газета «Известия».

8 мая Пресненский суд Москвы вынес вердикт Мамаеву, признав его виновным в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Футболисту был вынесен обвинительный приговор, согласно которому хавбек «Краснодара» получил год и пять месяцев колонии общего режима.

Ранее «Крылья Советов» оценили возможность приобрести Мамаева.