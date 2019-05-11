Медведева рассказала, чем Россия шокировала Орсера

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Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку во время ее выступления на национальном чемпионате в Саранске. 19-летняя спортсменка подчеркнула, что ее новый тренер Брайан Орсер оказался под большим впечатлением. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Брайан был по-настоящему шокирован уровнем поддержки в Саранске, особенно во время короткой программы. Мы этого не ожидали. Думали, будет тишина, потому что всё было плохо, просто ужасно. Но болельщики меня поддерживали. Мы думали: как такое вообще возможно? Брайан сказал, что никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И потом я начала верить в себя. Откатать произвольную программу было намного легче», — сказала Медведева в интервью Youtube- каналу Golden Skate.

Евгения Медведева заняла итоговое седьмое место на чемпионате России, набрав в общей сумме 205,90 балла. Победу на соревнованиях одержала Анна Щербакова, которая дебютирует на взрослом уровне в следующем уровне.

Ранее Медведева ответила на призыв завершить карьеру.