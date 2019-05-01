«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина

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Популярный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о возможном обмене форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в другой клуб, передает «Советский спорт».

По его словам, клуб тяжело переживает неудачи, это может привести к обновлению состава.

«Обмен Малкина похож на слухи, но некоторые другие участники Национальной хоккейной лиги (НХЛ) полагают, что в этом что-то есть. Генеральный менеджер Джим Рутерфорд не стал комментировать ситуацию, но в его речи проскользнуло несколько намеков», — говорит эксперт.

Он добавил, что, не смотря на пункт в соглашении о невозможности обмена, сам Малкин еще может передумать.

«Но у него не так много вариантов в НХЛ. Возможно, «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Флорида». Большим препятствием для договора будет и один из совладельцев, легенда «Питтсбурга» Марио Лемье, который не поддерживает такой переход», — отметил Фридман.

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