«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Популярный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о возможном обмене форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в другой клуб, передает «Советский спорт».
По его словам, клуб тяжело переживает неудачи, это может привести к обновлению состава.
«Обмен Малкина похож на слухи, но некоторые другие участники Национальной хоккейной лиги (НХЛ) полагают, что в этом что-то есть. Генеральный менеджер Джим Рутерфорд не стал комментировать ситуацию, но в его речи проскользнуло несколько намеков», — говорит эксперт.
Он добавил, что, не смотря на пункт в соглашении о невозможности обмена, сам Малкин еще может передумать.
«Но у него не так много вариантов в НХЛ. Возможно, «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Флорида». Большим препятствием для договора будет и один из совладельцев, легенда «Питтсбурга» Марио Лемье, который не поддерживает такой переход», — отметил Фридман.
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