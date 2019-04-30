Завоеванный «Миланом» кубок ЛЧ в 1994 году выбросили в урну

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Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал, как его команда однажды чуть ни лишилась кубка Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

В 1994 году итальянский клуб стал победителем Лиги чемпионов. В финальном сражении «Милан» оказался сильнее каталонской «Барселоны».

«В Афинах мы с Капелло сидели допоздна, опустошая бутылки с вином и забыли о кубке. Уже были у лифта, когда заметили трофей в мусорной урне. Вероятно, уборщица его туда положила. Затем вернули кубок в номер, я положил его в постель. На следующее утро сказал жене, что у меня был самый волшебный сон в жизни», — цитирует Галлиани Football Italia.

После 1994 года «Милан» становился победителем Лиги чемпионов еще дважды — в 2003 и 2007 годах.

Ранее сообщалось, что «Милан» не уволит Гаттузо до конца сезона.