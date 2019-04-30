Тарасова подвела итоги чемпионата мира в Японии

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионата мира — 2019 в Японии, передает «Советский спорт».

Золото мирового первенства выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая первая во взрослом женском одиночном катании исполнила четверной прыжок. Замкнула тройку лидеров Евгения Медведева.

Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова вошла в десятку лучших.

«Загитова впервые стала чемпионкой мира, собрала всю коллекцию медалей. Прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась, была одна на подиуме.

И Женя Медведева в конце собрала себя в произвольной программе. Эта бронзовая медаль ей как золотая. И третья девочка хорошая Алексея Мишина», — сказала Тарасова в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ранее сообщалось, что ушедшая от Плющенко фигуристка лишилась спонсора.