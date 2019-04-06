Эксперт не считает Хованцева достойным наставником для сборной России

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала деятельность Анатолия Хованцева в качестве главного тренера сборной России по биатлону, передает «Спорт-Экспресс».

Она полагает, что для будущих успехов национальной команды нужно сменит тренерский состав и найти нового специалиста на ведущую должность. На данном этапе глава Союза биатлонистов Россиии (СБР) Владимир Драчев выбрал людей, удобных с точки зрения управляемости.

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По словам Резцовой, Хованцев превратился в пустое место.

«Он просто исчерпал себя. Плывет по течению, под Драчева подстраивается и все его устраивает. Он не на своем месте, Анатолию надо бы пацанов тренировать, а не взрослых мужчин. Он просто никаким стал. Есть специалисты помоложе, кто сможет дисциплину наладить», — объяснила чемпионка.

Ранее Резцова заявила о готовности возглавить сборную России по биатлону.