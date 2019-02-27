Орсер рад участию Медведевой в чемпионате мира

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Наставник Евгении Медведевой Брайан Орсер высказался относительно попадания подопечной в основу заявки сборной России на чемпионат мира в Японии, передает телеканал «360».

Канадский тренер заявил, что теперь он и Медведева знают, куда двигаться дальше.

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«Сейчас я очень доволен. Процесс выбора кандидатур был интересным и честным. Теперь мы в нашей работе мы четко знаем, что следует делать дальше. Увидимся со всеми в Японии», — цитирует Орсера телеканал «360».

В основной состав включены Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева, а Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова остались в запасе.

«Газета.Ru» ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.

Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.