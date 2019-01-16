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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вернулся домой после госпитализации, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал сам Плющенко, выложив фотографию в инстаграм, которую подписал «Уже дома».

10 января олимпийский чемпион был доставлен в одну из столичных клиник с болями в спине. У него была обнаружена межпозвоночная грыжа. 12 января спортсмен был удачно прооперирован.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с попавшим в больницу Плющенко.