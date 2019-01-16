Плющенко вернулся домой после госпитализации
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вернулся домой после госпитализации, сообщает «Советский спорт».
Об этом проинформировал сам Плющенко, выложив фотографию в инстаграм, которую подписал «Уже дома».
10 января олимпийский чемпион был доставлен в одну из столичных клиник с болями в спине. У него была обнаружена межпозвоночная грыжа. 12 января спортсмен был удачно прооперирован.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео с попавшим в больницу Плющенко.