ЦСКА грозит закрытие трибун за использование пиротехники

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Московский ЦСКА может быть наказан за то, что болельщики армейцев использовали пиротехнику во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории», сообщает «Советский спорт».

Фанаты перебросили ракетницу через заградительную сетку с фан-сектора после того, как Игорь Акинфеев отбил пенальти.

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ЦСКА до этого был условно наказан за бросание фанатами посторонних предметов и использование пиротехники. За повторное нарушение клубу грозит частичное закрытие трибун.

Счет в матче 1:1 к 74-й минуте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Гончаренко высказался о действиях ЦСКА в матче с «Викторией».