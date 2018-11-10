СМИ: «ПСЖ» хочет купить у «Зенита» Паредеса

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее трансферное окно может оказаться в чемпионате Франции, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Mercato365, к аргентинцу предметный интерес проявляет «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что скауты парижан просматривали Паредеса в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» — «Зенит» (1:1).

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По данным издания, «ПСЖ» не готов тратить огромные суммы на усиление состава зимой, поэтому трансфер Паредеса является для них хорошим вариантом.

Ранее сообщалось, что «Милан» не устраивает назначенная «Зенитом» сумма за Паредеса.