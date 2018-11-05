Константинова поделилась ожиданиями от этапа Гран-при во Франции

Фигуристка Станислава Константинова в интервью «Газете.Ru» после завоевания серебра на третьем этапе Гран-при в Финляндии прокомментировала предстоящий этап во Франции.

Спортсменка рассказала о том, что настроена на идеальное выступление без помарок.

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«Скажу честно, очень хочется попасть в финал, но я стараюсь не думать об этом. Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы показать два чистых проката во Франции — это моя цель», — подчеркнула россиянка.

Также она высказалась относительно того, что во Франции ей будет противостоять двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева, подчеркнув, что с ней сложно соперничать.

«Я уже ничему не удивляюсь. Мне постоянно в этом плане «везет» (смеется). Нужно работать над собой, чем сложнее, тем интересней. Жить всегда интересней, когда у тебя есть какие-то приключения и сложности. И если ты их преодолел – тебе становится лучше», — поделилась мнением Константинова.

Фигуристка стала второй на этапе Гран-при, она уступила только олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

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