Экс-первая ракетка мира и ее тренер получили наказание за коррупцию
Китайская теннисистка и экс-первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн признана виновной в нарушении теннисной антикоррупционной программы, сообщает «Советский спорт».
По информации Tennis Integrity Unit, спортсменка и ее тренер Бертран Перре обвиняются в попытке подкупа напарницы ради того, чтобы та снялась с турнира. В итоге их действия признали нарушением правил и Пэн была дисквалифицирована на шесть месяцев (три из них — условно).
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32-летняя Пэн сможет вернуться в тур 8 ноября этого года.
Ранее стали известны результаты расследования о коррупции в теннисе.