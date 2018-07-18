Экс-футболист сборной России объяснил свою драку с журналистом
Бывший футболист сборной России и экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал инцидент с корреспондентом «Спорт-Экспресса» Игорем Рабинером.
«Человек повел себя по-хамски, позволил себе высказывания, которые оскорбили бы честь и достоинство любого гражданина. Кем бы он себя не считал, такие вещи говорить нельзя. Мне такое поведение не понятно.
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Какие ощущения теперь испытываю? Да никаких. Более того, я уже забыл о случившемся», — рассказал Кирьяков.
Ранее сообщалось, что Кирьяков подрался с Рабинером перед эфиром на ТВ. Журналист получил синяк над правым глазом и теперь раздумывает над целесообразностью подачи искового заявления в суд. Предметом спора стала статья обозревателя годичной давности.