Экс-футболист сборной России объяснил свою драку с журналистом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/10701023/RIAN_03081513.HR.ru-pic905-895x505-39589.jpg">

Бывший футболист сборной России и экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал инцидент с корреспондентом «Спорт-Экспресса» Игорем Рабинером.

«Человек повел себя по-хамски, позволил себе высказывания, которые оскорбили бы честь и достоинство любого гражданина. Кем бы он себя не считал, такие вещи говорить нельзя. Мне такое поведение не понятно.

Реклама

Какие ощущения теперь испытываю? Да никаких. Более того, я уже забыл о случившемся», — рассказал Кирьяков.

Ранее сообщалось, что Кирьяков подрался с Рабинером перед эфиром на ТВ. Журналист получил синяк над правым глазом и теперь раздумывает над целесообразностью подачи искового заявления в суд. Предметом спора стала статья обозревателя годичной давности.