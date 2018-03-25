Фигурист Плющенко обратился к Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к Алине Загитовой после чемпионата мира, который прошел в Милане, сообщает ТАСС.

«Алина Загитова, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры. Обычно, выигрывая самый главный старт за четыре года, спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты решила поехать!» — написал Плющенко в инстаграме.

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Фигурист отметил, что Загитова в первую очередь человек.

«Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты не робот, ты — человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем, что невозможное возможно, и еще не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее, и мы идем на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!» — добавил Плющенко.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух сравнил российских фигуристок Юлию Липницкую и Алину Загитову.