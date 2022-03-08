В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает австрийский «Ред Булл Зальцбург». В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
08 марта 23:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0:0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:50
Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях