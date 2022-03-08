Миланский «Интер» приехал к «Ливерпулю» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой английской команды со счетом 2:0, и теперь итальянскому клубу для выхода в следующую стадию необходимо выигрывать с разницей в три мяча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
08 марта 23:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Интер М
Милан, Италия
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:50
Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и миланским «Интером».
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