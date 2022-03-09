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Спорт

Отыграть пять мячей: «Спортинг» на выезде играет с «Манчестер Сити»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Сити» — «Спортинг». ОНЛАЙН

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Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отмечает гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отмечает гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Reuters
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с португальским «Спортингом». В первом матче «горожане» победили со счетом 5:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
09 марта 23:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
1-й тайм
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