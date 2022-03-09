Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отмечает гол в ворота «Манчестер Юнайтед»
Reuters
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с португальским «Спортингом». В первом матче «горожане» победили со счетом 5:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
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