«У меня появилось много фанатов — особенно после Лиги чемпионов»: интервью Алины Лысенко

Призер чемпионата мира по велотреку, победительница Лиги чемпионов и бывшая фигуристка Алина Лысенко рассказала в интервью «Газете.Ru», как смогла завоевать медаль на дебютном ЧМ сразу после того, как два ее напарника по сборной получили травмы и она лично собирала их вещи в больницу. Также экс-фигуристка рассказала, почему болеет за ученицу Этери Тутберидзе — Аделию Петросян, и предположила, что та станет олимпийской чемпионкой на Играх в Милане — 2026.

«Я видела, что Никита не встает. Сразу поняла, что ударился головой»

— Вы добирались на чемпионат мира в Чили 44 часа.

— Да, это самая долгая дорога в моей жизни. Была очень долгая пересадка в Стамбуле — 10 часов. Но все зависит от компании, в которой ты находишься. Мы как-то сразу объединились с Катей Евлановой, Никитой Кирильцевым и Лерой Валганен (она летела из Питера). Мы смеялись, мне кажется, всю поездку. И вот это классное настроение придавало нам сил. На таком общем вайбе мы и передвигались все 44 часа.

Конечно, перелеты, часовые пояса — это тяжело. Но так как мы приехали заранее, то акклиматизация прошла легко. Я вообще, если честно, ее не ощутила.

Думала, что будет тяжело, потому что шесть часов разницы с Москвой. Но мы с первого дня в Чили начали жить по местному времени.

К сожалению, двое наших ребят немножко решили устроить... эпик, я бы сказала, — упали на треке (Никита Кирильцев упал в полуфинале кейрина и получил сотрясение мозга, а Валерия Валгонен — в гонке на выбывание — и сломала ключицу. — «Газета.Ru»).

Благо, у Никиты более менее обошлось. У Леры все чуть сложнее — перелом ключицы, но я желаю ей скорейшего выздоровления.

Я жила с ней вместе в номере и старалась по максимуму помогать ей после операции, чтобы она не напрягалась лишний раз: собрать сумку, элементарно помыть волосы. Желаю ей скорейшего выздоровления и чтобы она побыстрее вернулась.

— Был ли у вас шок, когда вы узнали, что упали наши ребята?

— Никита упал первый. Я очень сильно начала переживать, потому что сразу побежали врачи, и я видела, что он не встает. Сразу поняла, что он ударился головой. Его увезли в больницу.

У нас тогда был день спринта с Яной Бурлаковой. К нам пришли в кабинку, говорят: «Cобирайте вещи Никиты». Мы собрали его рюкзак. Проходит две минуты, стартует Лера, проходит один нейтральный круг, — и на втором она падает.

К нам бегут: «Собирайте Лерин рюкзак!» Она тоже не встает.

Мы просто уже не можем — переживаем очень сильно. Обоих ребят увезли в больницу, нет никакой информации. Писать мы им тоже не можем. В это же время у нас свои заезды идут.

Потом, слава богу, Никита приехал в гостиницу, а Лера вышла на связь. Мы с ней долго очень переписывались.

В таких ситуациях ты переживаешь не только за себя и свой результат. Ты пропускаешь все, что случилось с ребятами, через себя, потому что знаешь, как это больно и как долго приходится восстанавливаться.

Я желаю им скорейшего восстановления и чтобы они больше так нам нервы не трепали (улыбается).

— Вы завоевали бронзовую медаль чемпионата мира в спринте, несмотря на все эти события. Как вы смогли собраться и показать все, на что способны?

— Я очень рада этой медали, потому что у меня был достаточно долгий, тяжелый сезон. Я провела очень много стартов — и везде завоевала медали, чему очень рада.

Тем не менее я понимала, что в октябре мне будет тяжело удержать пиковую форму после стольких турниров. Это осознание очень сильно подрывало моральную составляющую. Когда ты уверен в себе, тебе проще выступать.

В финале за бронзовую медаль спринта мы встретились с Яной Бурлаковой (чемпионка мира в гите 2024 года, чемпионка Европы. — «Газета.Ru»). Конечно, было бы хорошо, если бы мы встретились в финале за первое или второе место. Либо же, как это было на чемпионате Европы, чтобы мы встретились в полуфинале, а потом каждый из нас поехал в финал за золото или за бронзу. Но вышло как вышло.

Это мой первый чемпионат мира — и сразу же своя индивидуальная медаль...

Спасибо большое моему тренеру, который был всегда на связи, моим родителям, которые меня поддерживали, и команде, которая пыталась меня как-то собрать перед этими гонками.

Спасибо большое команде «Марафон-Тула». Мы совсем недавно начали сотрудничать, но они уже очень много в меня вложили и сильно помогают, поэтому без них я бы тоже не справилась.

— Отмечали ли вы как-то завоевание медали? Учитывая, что сложилась такая ситуация, что вы обыграли свою коллегу по сборной.

— Нет, я не праздновала, ничего такого не было. Просто была рада за проделанную работу — мы с Яной вышли в финал чемпионата мира. Я думаю, это очень ценно и здорово для нас как для спортсменов. Да, нам пока не удалось выйти в золотой финал — мы встретились в бронзовом. Но я уверена, что это только придаст нам сил работать дальше и стремиться к большему.

Нам обеим было трудно: мы ехали в три тура, это очень тяжело морально, к тому же мы соревновались против своего же человека. Кроме того, за нас болели многие люди, и мы понимали, что они желают медали и ей, и мне.

Очень рада, что Яна на следующий день взяла серебро в гите. Мы смотрели на трибунах, кричали ей слова поддержки. Думаю, что вряд ли она слышала, потому что ей кричали все (смеется).

Здорово, что у нас обеих есть медали с этого чемпионата мира. Мы с Яной, наверное, закаляем друг другу нервы. Здесь, в России, мы тоже постоянно боремся с ней: то она побеждает, то я. И думаю, это нас только мотивирует. Огромное ей спасибо за конкуренцию.

— Член президиума Федерации велоспорта России, генеральный менеджер команды «Марафон-Тула» Валерий Гриньковский назвал особенно ценной вашу медаль, потому что она была добыта в олимпийском виде — спринте. Что вы думаете по этому поводу? Оценивали свои перспективы с прицелом на Олимпиаду?

— Совсем наперед я не загадывала — до Олимпиады. Я живу сегодняшним днем и придерживаюсь этой тактики. Узнала, что еду на чемпионат мира, — все, к нему готовлюсь. Узнала про чемпионат Европы — готовлюсь к нему.

Это спорт, и ты никогда не знаешь, что будет завтра. От травм никто не застрахован. Но то, что мою медаль назвали особенно ценной, мне приятно. Сама я тоже очень сильно рада, огромное спасибо им за поддержку.

— В прошлом году вы говорили в интервью «Спорт-экспрессу», что ездите на тренировки на автобусе. Что-то изменилось с тех пор?

— На самом деле я езжу на автобусе просто потому, что он очень удобно останавливается около моего дома. Поэтому с этим вообще нет проблем. Также у меня есть очень много людей, которые никогда не отказывают в том, чтобы довезти меня, помочь как-то. Меня совершенно устраивает моя жизнь.

Я ценю людей, которые вкладывают в меня и помогают, потому что не каждую спортсменку могут настолько поддерживать, и не у всех есть такие условия, которые нам создаются. Я благодарю каждого человека, который как-то причастен к моим медалям и победам.

— До прихода в велотрек вы профессионально занимались фигурным катанием. Можете рассказать, чем отличаются фанаты в велотреке и в фигурном катании?

— У меня в фигурном катании не было таких больших результатов, поэтому не было и фанатов. Я не ощущала, что за меня кто-то болеет. Но я стараюсь следить за фигурным катанием до сих пор и думаю, что у наших фигуристов фанатов за границей не меньше, чем в России.

Я наблюдала, как люди просто сходят с ума, когда видят наших девчонок где-то в Японии или в Китае. Там вообще очень любят фигурное катание и очень любят наших девчонок, конечно.

В велотреке у меня уже появилось много фанатов — особенно после Лиги чемпионов(Лысенко одержала шесть побед в девяти гонках, из них пять — подряд. — «Газета.Ru»).

Они мне на протяжении года пишут, поздравляют, — и это не только из России, но и из-за границы.

Мне очень приятно, я всегда всем отвечаю, потому что за мной следят, уделяют время, чтобы посмотреть мои гонки и поболеть за меня, а потом еще и написать очень приятные, теплые слова. Я всегда очень открыта и с благодарностью отношусь к таким людям.

— В велотреке пока нет сумасшедших фанатов, как в фигурном катании?

— Наверное, нет. Здесь все более спокойно.

— Вы отмечали, что ваша любимая фигуристка — Аделия Петросян, которая в сентябре гарантировала себе поездку на Олимпийские игры в Милане — 2026.

— Да, Аделия — одна из наших ведущих фигуристок, а еще мне очень нравится ее общение с людьми, то, как она дает интервью. Она такая же, как мы, — простая, говорит все, что у нее на душе.

Также я уверена, что Аделия — очень трудолюбивая и работоспособная, потому что то, что она показывает на соревнованиях, — это очень высокий уровень. Я буду болеть за нее на Олимпиаде и надеюсь, что у нее все получится.

И, если у Аделии все сложится, — а я уверена, что так оно и будет, — то это будет золотая медаль.

— Смотрели соревнования по фигурному катанию в этом сезоне?

— Да, конечно, я смотрела олимпийский отбор, который был в Пекине. И за Петю Гуменика болела, хотя мужским одиночным катанием я чуть меньше интересуюсь.

— Чего ожидаете на Олимпиаде от Петра Гуменника?

— У Пети ситуация чуть сложнее, чем у Аделии, но то, какое катание он показывает в этом сезоне, заслуживает только аплодисментов и восторга. С такими выступлениями борьба за медали ему открыта на 100%.

Если ребята справятся психологически и подойдут к Олимпиаде в прекрасных физических кондициях, то высоки шансы, что медаль будет у обоих. Я буду болеть за Петю и Аделию и надеюсь, что все действительно получится, потому что они этого заслуживают и долго к этому шли.

— Вы говорили, что были бы не против поучаствовать в ледовых шоу, если вас пригласят. Где вам было бы интереснее выступить — у Ильи Авербуха, Татьяны Навки или Евгения Плющенко?

— Мне было бы это интересно, но уже после завершения карьеры в велотреке. Что касается шоу, то все постановки у них легендарные. Сейчас наступает Новый год, и у них начнутся спектакли невероятного масштаба. Это колоссальная работа, и как им это удается — одна загадка.

Но, наверное, мне больше всего понравилась «Кармен» Ильи Авербуха. Просто больше в душу запала.

Мне очень нравится фигурное катание — все эти стразы на платьях, красивые макияжи, прически... Возможно, сейчас мне этого немного не хватает, и я компенсирую это в обычной жизни.