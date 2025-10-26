На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Тараканы бегали»: фигуристка Петросян о помощи Тутберидзе

Фигуристка Петросян рассказала о помощи Тутберидзе на этапе Гран-при России
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Аделия Петросян, которая выиграла первый этап Гран-при России в Магнитогорске, призналась, что ее тренер Этери Тутберидзе сделала все, чтобы настроить ее на прокат произвольной программы. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Уверенности у меня сегодня было точно меньше, чем вчера. И программа подлиннее, и прыжок был сложнее. Этери Георгиевна сделала все, что могла, чтобы меня настроить и вывести. Дело уже было во мне, в моей голове. Тараканы бегали, обезьянка вот так стучала. Будем дальше как-то работать», — заявила она.

Петросян набрала 223 балла по сумме двух программ. Второе и третье места заняли Анна Фролова (206.58) и Дина Хуснутдинова (204.76), показавшая два тройных акселя. Мария Захарова (203.01), исполнившая чистый четверной тулуп, замкнула четверку сильнейших, опередив Елизавету Куликову (202.33).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник, оба завоевали золотые медали турнира. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее чемпион ОИ Алексей Ягудин засомневался в лидерстве Петросян.

