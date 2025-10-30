На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иностранный судья поддержал Россию на чемпионате мира

Тренер Кубеев заявил, что иностранцы поддерживали велогонщиков из России на ЧМ
true
true
true
close
Олимпийский комитет России

Главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», рассказал, что иностранные соперники и тренеры положительно относятся к российским спортсменам. По словам специалиста, во время чемпионата мира — 2025 в Чили зарубежные тренеры отмечали, что россиян не хватало на соревнованиях.

«Нас действительно ждут на международных соревнованиях. По отношению к нам нет никакого буллинга, нет негатива. Когда Яна Бурлакова выходила на заключительный заезд в кейрине, она слышала крики с трибун в свою поддержку. Даже при иностранной публике за нас болеют», — отметил Кубеев.

Также тренер подчеркнул, что зарубежные специалисты и атлеты подходили к нему и активно интересовались состоянием велогонщика Никиты Кирильцева, который получил сотрясение мозга после падения в полуфинале кейрина.

«Коллеги спрашивали, как Никита себя чувствует, будет ли он участвовать в спринте. У Никиты раскололся шлем на несколько частей, но его голова оказалась крепче (улыбается). После этого мы решили поберечь Никиту и не стартовать дальше», — сказал Кубеев.

Тренер также отметил, что встретился с положительным отношением к России со стороны зарубежного судьи.

«У нас принимал экипировку канадский судья (мы внесли совсем небольшие изменения в предыдущий вариант). Он сказал, что надеется, что это последний раз, когда он принимает у нас экипировку нейтральных атлетов, и что в следующий раз мы будем выступать уже в экипировке своей страны», — сказал Кубеев.

Тренер также положительно ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, верит ли он в выступление сборной России под своим флагом и гимном на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе — 2028.

«В жизни вообще тяжело без веры. У всех спортсменов есть вера, что они выступают не только для себя, но и для всей страны. И у меня есть вера в то, что на Олимпийских играх в Лос‑Анджелесе мы выступим под своим флагом и гимном. Мы делаем для этого все возможное. Но вот как оно будет, посмотрим. Оставим это тем, кто принимает решения», — сказал Кубеев.

На чемпионате мира по велотреку — 2025 Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите, а Алина Лысенко стала бронзовым призером в спринте.

Ранее главный тренер сборной России описал сезон двумя словами.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами