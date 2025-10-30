Иностранный судья поддержал Россию на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», рассказал, что иностранные соперники и тренеры положительно относятся к российским спортсменам. По словам специалиста, во время чемпионата мира — 2025 в Чили зарубежные тренеры отмечали, что россиян не хватало на соревнованиях.

«Нас действительно ждут на международных соревнованиях. По отношению к нам нет никакого буллинга, нет негатива. Когда Яна Бурлакова выходила на заключительный заезд в кейрине, она слышала крики с трибун в свою поддержку. Даже при иностранной публике за нас болеют», — отметил Кубеев.

Также тренер подчеркнул, что зарубежные специалисты и атлеты подходили к нему и активно интересовались состоянием велогонщика Никиты Кирильцева, который получил сотрясение мозга после падения в полуфинале кейрина.

«Коллеги спрашивали, как Никита себя чувствует, будет ли он участвовать в спринте. У Никиты раскололся шлем на несколько частей, но его голова оказалась крепче (улыбается). После этого мы решили поберечь Никиту и не стартовать дальше», — сказал Кубеев.

Тренер также отметил, что встретился с положительным отношением к России со стороны зарубежного судьи.

«У нас принимал экипировку канадский судья (мы внесли совсем небольшие изменения в предыдущий вариант). Он сказал, что надеется, что это последний раз, когда он принимает у нас экипировку нейтральных атлетов, и что в следующий раз мы будем выступать уже в экипировке своей страны», — сказал Кубеев.

Тренер также положительно ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, верит ли он в выступление сборной России под своим флагом и гимном на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе — 2028.

«В жизни вообще тяжело без веры. У всех спортсменов есть вера, что они выступают не только для себя, но и для всей страны. И у меня есть вера в то, что на Олимпийских играх в Лос‑Анджелесе мы выступим под своим флагом и гимном. Мы делаем для этого все возможное. Но вот как оно будет, посмотрим. Оставим это тем, кто принимает решения», — сказал Кубеев.

На чемпионате мира по велотреку — 2025 Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите, а Алина Лысенко стала бронзовым призером в спринте.

