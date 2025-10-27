Разжигание вражды под воздействием наркотиков: за что арестована бывшая жена Бивола

Бывшая жена боксера Дмитрия Бивола Екатерина заочно арестована в Бишкеке, ей грозит до семи лет тюрьмы за разжигание межнациональной вражды. Ранее она записала видео, оскорбляющее граждан Казахстана и Кыргызстана, а затем призналась, что находилась под воздействием запрещенных веществ. «Газета.Ru» — о том, как развивалась ситуация в семье спортсмена.

Действие законов Киргизии на меня не распространяется

Бывшая жена абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Екатерина заочно арестована в Кыргызстане. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По информации источника, на женщину заведено уголовное дело по статье 330 уголовного кодекса страны о возбуждении расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды.

«По этой статье ей грозит до семи лет лишения свободы. Суд постановил заключить ее под стражу. Конкретно в СИЗО №21 Бишкека. Но это случится если она появится на территории страны»,

— говорится в сообщении.

Портал 24.KG уточняет, что основанием для возбуждения дела стали видеоматериалы, опубликованные 21 октября: в соцсетях Бивол позволила себе оскорбительно высказаться о киргизах, а также о гражданах Казахстана. В ГУВД Кыргызстана подчеркивают, что публичность Екатерины усиливает общественную опасность действий.

«Гражданка Екатерина Бивол используя свой высокий уровень публичной узнаваемости и влияние в медиапространстве, допустила высказывания, содержащие грубые и унизительные выражения в адрес кыргызского народа», — заметили в ведомстве.

Сама она не переживает по этому поводу.

«Я россиянка, действие законов Киргизии на меня не распространяется. У меня в команде есть юристы, мы знаем, что может быть или нет. Не знаем, есть ли уголовное дело, все читаем в интернете. Но со мной никто не связывался», — цитирует Екатерину телеканал 360.

С чего все началось

На прошлой неделе Екатерина обнародовала в соцсетях видео, в котором нецензурно высказалась о киргизах и казахах. Вскоре она удалила ролик, но он успел распространиться и получить широкий резонанс. Ее аккаунт был заблокирован.

Позже она выложила еще одно видео. В нем она заявила, что получает угрозы расправы от граждан Казахстана и Кыргызстана. Женщина также сообщила, что проконсультировалась с юристом: по ее словам, она может засудить угрожающих и добиться привлечения их к ответственности. Примечательно также, что Екатерина призналась: в момент, когда она записывала первый ролик, она находилась за рулем в неадекватном состоянии после приема запрещенных препаратов.

Возможную правдивость ее слов подтвердил психиатр и нарколог Василий Шуров. Он не исключил, что она действительно могла употребить вещества, при этом спектр достаточно широк.

«Судя по видео, она могла употребить психостимуляторы. Поведение и жесты — характерные. Это может быть что угодно: и альфа, и кокаин, и амфетамин.

На психическое расстройство не похоже. Но, учитывая, что без анализов точно сказать нельзя, допускаю, что она могла и просто придуриваться ради хайпа. Сейчас же время хайпа. Это позорно», — приводит слова Шурова NEWS.ru.

Оскорбляла родственные нации

Любопытно, что Екатерина косвенно связана с Казахстаном и Кыргызстаном.

В августе она сообщила, что намерена сменить фамилию. По ее словам, она станет Джалиловой.

«Два дня я не спала, а теперь чувствую огромное облегчение от принятого решения. Два с половиной года каждый день меня попрекали фамилией. Дима сотни раз звонил со словами «верни фамилию». Идиотизм, да? Я всегда говорила, что это фамилия моих детей, а я продолжатель рода Бивол. Ведь у Димы сестры. А я одна родила двоих пацанов», — писала она в соцсетях.

Женщина пояснила, что возьмет фамилию своего дедушки, который является уйгуром. Кроме того, она опубликовала фотографию с родственниками... из Казахстана, снимок был сделан в Алма-Ате. Отметим, что подавляющее большинство представителей уйгурской народности проживает в КНР, но также они составляют значительную часть населения как Казахстана, так и Кыргызстана.

История скандального развода

Дмитрий Бивол и Екатерина развелись в 2023 году. Они прожили в браке 16 лет, за это время у них родилось двое сыновей. И первое время после расставания женщина тепло отзывалась о бывшем муже, хотя именно он стал инициатором разрыва. По ее словам, она была удивлена его решением, поскольку не видела явных причин. Тем не менее, она подчеркивала, что прожила счастливые годы и ни о чем не жалеет. Также Екатерина говорила, что считает его лучшим боксером и всегда будет поддерживать его карьеру.

Но вскоре она стала жаловаться подписчикам на то, что была лишней в жизни Дмитрия. Более того, Екатерина заявила, что если бы у него была любовница, ей было бы проще справиться с этим, чем с фактическими проблемами. Через некоторое время она уже открыто обвиняла экс-супруга в абьюзе и рукоприкладстве. По ее словам, она боялась говорить об этом, поскольку не хотела потерять детей. Однако суд постановил, что сыновья останутся с матерью, и это успокоило ее.

Сам Бивол долгое время отмалчивался. Впервые он выступил с комментарием за несколько дней до второго боя с Артуром Бетербиевым — к слову, Екатерина, вопреки своему прежнему обещанию, заявила, что желает Дмитрию поражения в этом поединке.

«Поведение Екатерины — это аморально. Все, что она делает в последние месяцы, понижает ее ценность как женщины. Она опускается до самых низких границ культуры и обесценивает все, что о ней знали до всего происходящего.

Она использует наших детей как единственный рычаг давления, поддерживает и болеет за моих соперников и желает мне зла.

Именно с этой женщиной я провел долгие годы, и это другой человек. Я ничего не имею общего с этим дешевым человеком. Надеюсь, что адекватные люди понимают ее истинное лицо и все видят», — сказал Бивол на видео, опубликованном YouTube-каналом «Фанат ММА».

А совсем недавно бывшая жена боксера объявила, что муж ей изменял.

«Было два предательства. Разумеется, там были измены, потому что он стал звездой. Хотя всегда считался семьянином. Меня не это задело. Понимала, что брак рушится и я бы измену не простила, я бы сказала: «Ты гульнул — я гульну, поговорим после». Но потом год-два промучились и развелись», — поделилась она.

Требует с Бивола полмиллиона в месяц

В сентябре Екатерина стала гостьей программы «Пусть говорят». Там она вновь жестко прошлась по бывшему мужу. В частности, она пояснила, почему сейчас проявляет такую активность.

«Это сейчас я активная, а когда жила с абьюзером, я была серая мышь. Я всю жизнь пиарила его, теперь я пиарю себя. Я жила с абьюзером 16 лет, я могу заткнуть даже чемпиона мира. Каждый день я читаю миллиарды историй женщин. Возможно, я богаче, успешнее, неважно. Я ваш голос, потому что узор везде одинаковый. Образование, социальный статус — все это стирается, потому что мужики ведут себя одинаково. Он меня предал, он мне изменял с арабской эскортницей в Дубае. Я хотела другую изменницу, я бы выбрала ему лучше, чем вот этот позор», — заявила она.

Екатерина также высказалась о сумме алиментов. Она подчеркнула, что Дмитрий присылает ей 128 тысяч рублей в месяц, при этом своим друзьям «каждый день закрывает столы тысяч на 150».

Екатерина посетовала, что ее дети привыкли путешествовать и жить в США, а теперь у них «ничего нет». При этом в выпуске отмечалось, что квартира в центре Санкт-Петербурга, где она проживает, стоит почти 200 млн рублей.

«Сколько мне от него нужно на детей? Все подсчитано до рубля. 516 тысяч на обоих.

Детей он не может себе забрать, он хотел, он подал иск, говорил: «Ты плохая мать». Но есть такой нюанс, и слава богу, — во-первых, я офигенная мать, и мне все равно, что вы думаете. Во-вторых, есть такой закон, что с 10 лет слово моего старшего сына — закон. И мой сынок 2 сентября выбрал за себя и за брата жить с мамой», — сообщила Екатерина.

Также она напомнила, что Дмитрий родился в стране, граждан которой она оскорбляла.

«У меня была золотая медаль в школе, поступление в университет. А он был никем. Он родился в Кыргызстане, в маленьком городе, даже не в столице. В Токмаке, это крошечный город. У него не было ничего, он жил в двухкомнатной съемной квартире-панельке, абсолютно обшарпанной. Ее снимал им его спонсор, потому что Дима всегда был неплохим боксером», — заявила бывшая жена спортсмена.