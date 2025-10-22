«Возмутительно и позорно»: в FIDE осудили реакцию Крамника на смерть гроссмейстера Народицкого

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник опубликовал в соцсетях пост, в котором намекнул на безразличие родственников американца Даниэля Народицкого, найденного недавно мертвым дома в Шарлотте. По его словам, 29-летний Народицкий уже долгое время находился в нестабильном психическом состоянии, которое требовало немедленного медицинского вмешательства. В FIDE при этом заявления Крамника назвали «позорными». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Вся система прогнила насквозь»

В шахматном мире очередной скандал: реплика 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника по поводу гибели американского гроссмейстера Даниэля Народицкого возмутила чиновника Международной шахматной федерации (FIDE), посчитавего ее позорной.

Крамник, комментируя известие о смерти Народицкого, намекнул на возможные внешние обстоятельства трагедии и заявил о том, что родные и близкие спортсмена проигнорировали имевшиеся у него проблемы, тем самым не сумев его спасти.

«Это обошлось нам слишком дорого. Я кричал о серьезных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его «друзья» лишь прятали это и заметали следы, вся эта система прогнила насквозь», — заявил Крамник в соцсетях.

Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский возмутился подобной реакции и заявил, что федерация в рамках компетенций будет настаивать на применении санкций в отношении российского гроссмейстера.

«Подход Крамника к этому вопросу просто неприемлем. А его реакция на смерть Дани возмутительна и просто позорна. FIDE не суд, но мы будем действовать в рамках своей юрисдикции», — написал Сутовский на своей странице в социальных сетях.

Новость о смерти Народицкого появилась 20 октября, он был найден мертвым в своем доме в Шарлотте, США. Семья Народицкого попросила не спекулировать и уважать их частную жизнь, из-за чего официальной информации о причинах ухода из жизни одного из самых талантливых гроссмейстеров поколения до сих пор нет. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что у Народицкого могли быть внутренние проблемы, связанные с состоянием психики.

«Возможно, у него были психические проблемы. Буквально за несколько дней в тех стримах, которые он вел, он выглядел крайне возбужденным, и многие не понимали там, что происходит. Ужасная трагедия. Умер в 29 лет, в расцвете сил», — заявил Смагин в интервью News.ru.

Почему Крамник пишет о Народицком?

Конфликт между Крамником и Народицким тянется с 2024 года, когда Крамник неоднократно обвинял американца в использовании компьютерных программ во время онлайн-партий.

Народицкий был известен как один из сильнейших игроков на популярном портале Chess.com, заблокированном Роскомнадзором в апреле 2022 года, успешно выступая на турнире Titled Tuesday — «Титульный вторник». За его регулярные успехи Даниэль стал мишенью для подозрений Крамника, который считал, что стабильно высокие результаты невозможны без внешней помощи.

Основой для подозрений стала статистика взглядов на экран, которую Крамник интерпретировал как аномальную. Он утверждал, что Народицкий якобы слишком часто переключал окна браузера во время партий, что могло указывать на использование шахматных программ. При этом никаких доказательств своим словам российский гроссмейстер не привел — на защиту Народицкого стали Хикаму Накамура, Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Последний в соцсетях называл подход Крамника «параноидальным» и вредным для шахматного сообщества.

В одном из постов в Х Народицкий назвал Крамника «хуже грязи» (worse than dirt. — англ), выразив разочарование в том, что 14-й чемпион мира опускается до личных нападок без доказательств.

Также американец заявил, что постоянные подозрения подрывают его мотивацию продолжать играть и вести онлайн-трансляции.

На фоне обвинений Крамника Народицкий, работавший на Chess.com комментатором различным турниров и ведущим образовательных лекций на шахматную тематику, был уволен. И, хотя официальные причины не разглашались, Крамник позже утверждал, что это решение было связано с его разоблачениями. Позднее Народицкий писал, что увольнение стало для него тяжелым ударом, усилившим депрессию и нестабильное психологическое состояние.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3–4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.