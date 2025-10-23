«Может уйти от ответственности»: футбольный судья чуть не задавил пешехода и избил его

Арбитр матчей Первой лиги и Кубка России по футболу Игорь Захаров на пешеходном переходе избил мужчину, которого сам же чуть не задавил. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, МВД уже проводит проверку. Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) рассказал «Газете.Ru», что арбитр может избежать уголовной ответственности, если выплатит штраф.

Судья ударил незнакомца на пешеходном переходе. Тот написал заявление

Арбитр матчей Первой лиги и Кубка России по футболу Игорь Захаров, находясь за рулем автомобиля BMW, отказался пропускать пешехода на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в Казани. Мужчина шел по пешеходному переходу и подавал Захарову сигнал рукой, прося остановиться, но тот проигнорировал все эти обстоятельства и задел прохожего бампером.

Пострадавший мужчина подошел к окну водителя, и между ними завязалась перепалка. Вскоре судья вышел из машины и набросился на прохожего с оскорблениями, схватив его за грудки.

Этим дело не ограничилось: Захаров ударил незнакомца и повалил того на асфальт, после чего вернулся в машину и покинул место происшествия. Видео инцидента, зафиксированное камерами наблюдения, опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

Стало известно, что пострадавший обратился за медицинской помощью, а также написал заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции Казани была выявлена публикация о конфликте на дороге, переросшем в потасовку. В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Япеева» УМВД России по Казани проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов.

СМИ Татарстана также сообщили, что за автомобилем, зарегистрированным на Захарова, числится множество нарушений правил дорожного движения.

За последние три года судья был оштрафован около 1600 раз.

При этом арбитр своевременно оплачивал квитанции. На данный момент он не внес средства за 13 правонарушений, но они были совершены в последние 10 дней.

Судья Захаров может избежать ответственности за удар пешехода, если возместит ущерб

Для «Газеты.Ru» инцидент прокомментировал адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов). Он подчеркнул, что Захаров может избежать судимости и у него есть шанс выйти из этого дела с минимальными потерями.

«В данной ситуации предполагаю, что может вменяться нарушение по статье 115 УК РФ — нанесение легких телесных повреждений, до двух лет лишения свободы, или статья 116 — побои, также до двух лет.

Считаю, что Игорь Захаров может легко уйти от ответственности законным путем — отделаться мерой уголовно-правового характера в виде штрафа.

Есть штраф в виде наказания: в таком случае он будет считаться судимым. А есть штраф как мера уголовно-правового характера: обвиняемый возмещает ущерб, потерпевший не имеет возражений, и тогда Захаров не будет считаться судимым.

Думаю, что в данной ситуации ему нужно признать вину и выплатить компенсацию. А чтобы уйти от судимости, настаивать именно на мере уголовно-правового характера», — сказал адвокат.

Сильвестри отметил, что в худшем случае Захарову могут вменить причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений — статья 112, часть 2, пункт «д». Однако для этого пострадавший должен доказать тяжесть своих повреждений.

«Пострадавший должен пробыть на амбулаторном или стационарном лечении не более 21 дня, у него должно быть зафиксировано, скажем, сотрясение мозга и перелом — это средняя тяжесть. Вряд ли такое произойдет, но если допустить, что вменят нарушение по этой статье, срок по которой составляет до пяти лет, все это также легко решить, признав вину и возместив вред», — сказал адвокат.