Заказ от Сатаниста: лидера «Зенита» пытались похитить в Санкт-Петербурге

Футболиста «Зенита» Андрея Мостового попытались похитить в Санкт-Петербурге, но он сумел отбиться от нападавших. Позже злоумышленники совершили удачную попытку киднеппинга, их жертвой стал зять депутата Госдумы. Четверо подозреваемых уже задержаны, возбуждены уголовные дела. Адвокат Максим Сильвестри (Калинов) рассказал «Газете.Ru», что грозит похитителям.

Две попытки похищения

Первый инцидент произошел в Петроградском районе еще 23 октября. По информации «Mash на спорте», спортсмена попытались похитить прямо на улице. Четверо мужчин в масках подъехали к футболисту, схватили его за руки и хотели затащить в автомобиль. Сообщается, что Мостовой сумел отбиться благодаря помощи прохожих. По другим данным, рядом находился хоккеист Александр Гракун и именно он помог Андрею.

Сам Мостовой через три дня после случившегося вышел на поле в матче против «Динамо» и забил один из мячей своей команды, благодаря чему «Зенит» выиграл со счетом 2:1. Однако на этом история не закончилась. Два дня спустя эти же люди осуществили еще одну попытку похищения, на этот раз — успешную.

«Выяснилось, что насильно усадив мужчину в иномарку, сообщники надели на него наручники, забрали мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 миллионов рублей.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 210 тысяч рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент противоправные действия были пресечены полицейскими», — написала в Telegram официальный представитель МВД РФ Ирина Волк (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Второй жертвой, как утверждает РИА Новости, оказался бизнесмен Сергей Селегень, зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Мужчина является учредителем шести компаний по строительству и аренде зданий, доходы исчисляются миллионами. После задержания злоумышленников были заведены уголовные дела.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), статьи 162 УК РФ (разбой), а также по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека)», — говорится в сообщении СК РФ.

«Предложил хорошо подзаработать»

Позже появилась информация о личностях преступников. Ими оказались учащиеся Морской технической академии 19 и 20 лет. В частности, RT сообщает, что один из похитителей — 20-летний Самир, тяжелоатлет-любитель, уроженец Новгородской области. Подчеркивается, что с подельниками он познакомился в спортивных кругах. Он состоит в сообществе «Русское национальное единство» (организация запрещена в России), которое заблокировано по решению суда.

«Молодые люди рассказали: каждый позиционировал себя как «спортик», у некоторых из них есть «правые» татуировки с коловратами. Через ТГ юноши связались с неким Сатанистом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), он предложил хорошо подзаработать. Нужно было только выполнить указания. При этом «работодателя» никто из них ни разу не видел», — пишет «Mash».

Один из задержанных заявил, что пошел на преступление по личным причинам.

«Мне дали работу. Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция. Мне нужно было помочь. Все фотографии и все доказательства есть. Мне предложил человек заработать денег. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это, голоса ни разу в жизни не слышал», — приводит слова злоумышленника РЕН ТВ.

Дал показания и второй из четырех задержанных преступников.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», — признался он.

Личность Сатаниста пока не раскрыта. Но Ирина Волк утверждает, что организатором покушений оказался еще один студент.

«Полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Петербурга»,

— сообщила представитель МВД РФ.

«Можно провести аналогию с делом Михаила Ефремова»

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) рассказал «Газете.Ru», что грозит преступникам. По его словам, они могут добиться смягчения наказания, если защита изберет определенную тактику, однако речь все равно идет об очень серьезных сроках.

«По 126 статье наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы, при этом нижнего предела нет. Суд будет учитывать, что в случае с Мостовым речь идет о покушении на похищение, наказание может быть легче.

Что касается 162 статьи, там вторая часть, наказание — до 10 лет. Преступникам перевели 210 тысяч, и здесь им немного повезло, потому что если бы было 250 и выше, то уже рассматривалось бы дело по третьей части 162 статьи — от семи до 12 лет. Само собой, ни о каком условном наказании речи не идет. Чтобы добиться смягчения, задержанным необходимо полностью признавать вину и компенсировать ущерб, также им нужно как можно больше положительных характеристик», — заметил Сильвестри.

Юрист добавил, что срок наказания может быть назначен по совокупности статей, но в соответствии с определенным принципом.

«Нужно заметить, как именно суд будет считать. Например, если они будут признаны виновными по 162 статье, им может быть назначено семь лет. Потом — по статье 126 за похищение пять лет. А за покушение на похищение — еще три. По закону суд складывает данные наказания путем поглощения более жесткого менее жестким. И в сумме может получиться не 15 лет, а семь или восемь — на усмотрение суда. Четкой грани нет.

Но здесь, думаю, речь будет идти о серьезном сроке — предполагаю, что в районе 10 лет.

Не удивлюсь, если будут и другие составы преступления или переквалификация — речь-то шла о 10 миллионах. То есть может быть покушение на разбой в особо крупном размере. Если это произойдет, то по четвертой части статьи 162 наказание может быть от восьми до 15 лет. Если бы я представлял интересы задержанных, то настаивал бы на полном сотрудничестве со следствием и компенсации вреда. Это пункты статьи 61 УК РФ, на основании которых наказание можно будет назначить не более двух третей от максимального. А возможно, будут основания для изменения категории преступления и дать наказание ниже низшего порога. Думаю, хороший адвокат здесь может добиться неплохих для задержанных результатов законным путем.

Можно провести аналогию с делом Михаила Ефремова. Я не обсуждаю тактику защиты других адвокатов. Но он получил восемь лет, а можно было также воспользоваться пунктами «и» и «к» статьи 61 — не больше двух третей, применить статью 64 – ниже низшего порога – и изменить категорию преступления. Если бы я его тогда представлял, все могло закончиться минимальным наказанием или условным. Так и здесь: очень многое будет зависеть от адвокатов», — констатировал Сильвестри.

Высказался он и о том, какая ответственность может ждать Сатаниста.

«Организатору будет грозить наказание по тем же статьям. Но следует иметь в виду, что наказание будет через статью 33 УК РФ — соучастие в преступлении. Организатору всегда дается больше. Так что сначала будет статья 33, а потом статья 126. Если он организовал еще и разбой, то после статьи 33 будет применяться статья 162.

Но если организатор заказал только похищение, без вымогательства и грабежа, то тогда за это он не будет нести ответственность — это так называемый эксцесс исполнителя, так как умысел организатора не предусматривал вымогательство денежных средств.

Накажут ли его за никнейм? Надо смотреть, принимал ли он участие в деятельности движения сатанизма. Если речь только о никнейме, то здесь вряд ли будут санкции», — заключил адвокат.