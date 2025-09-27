На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хочет некрасиво оставить деньги в семье»: Аршавин подал на бывших жен в суд из-за алиментов

Футболист Андрей Аршавин с женой Юлией и дочерью Яной, 14 апреля 2008 года

Вячеслав Евдокимов/РИА Новости
Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подал иск к своей бывшей супруге Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Он хочет сократить их размер.

Иски против бывших жен

Андрей Аршавин подал иск к своей бывшей пассии, а ныне знаменитой телеведущей Юлии Барановской о снижении размера алиментов на трех их совместных детей, выплачиваемых экс-футболистом с его доходов.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года», — рассказала пресс-служба суда в Telegram-канале.

Аршавин и Барановская никогда не состояли в браке, но фактически жили семейной жизнью на протяжении девяти лет. У пары три совместных ребенка: Артем, Яна и Арсений — он занимается по инициативе матери в футбольной школе московского «Спартака», самого принципиального соперника «Зенита», легенда которого — Аршавин.

Однако иск к Барановской не единственный, поданный адвокатами нынешнего замгендиректора «Зенита» к его бывшим женщинам. Так, Алиса Казьмина, состоявшая в браке с Аршавиным с 1 сентября 2016 и почти до конца 2019 года и имеющая от него дочь Есению, рассказала, что она также получила исковое заявление об изменении суммы алиментов. По словам женщины, бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» хочет снизить выплаты на четырех детей — сейчас за каждого он выплачивает 1/8 от доходов. При этом основанием для такого решения должен стать иск от его нынешней гражданской супруги Анны — с августа Аршавин платит ей алименты на их совместную дочь Еву.

«Он живет с Анной и заставил ее подать иск, чтобы деньги оставались в семье, а нам с Юлей платить меньше. Некрасивый поступок… Он выплачивает ей с августа этого года, и так как теперь на всех сумма алиментов более 50% от доходов, подал иски на бывших жен», — рассказала Алиса Казьмина изданию «СтарХит».

Шесть детей

Развод Аршавина и Барановской в свое время стал большой медийной историей. Сначала пара судилась в Лондоне, так как на момент разрыва отношений футболист выступал в Англии за «Арсенал». Там дело закончилось мировым соглашением. По его итогам нападающий сборной России выплачивал бывшей гражданской супруге £190 тыс. в год, а также предоставлял ей свою квартиру в Санкт-Петербурге и Mercedes.

Позже ставшая телеведущей Первого канала Барановская выиграла суд в Москве, по которому Аршавин обязан был передавать ей на детей половину своих доходов, но позже добился снижения до 3/8, так как он должен был платить алименты еще и за родившегося от Алисы Казьминой четвертого ребенка.

При этом сама Казьмина рассказала, что на самом деле у Аршавина есть и шестой ребенок, однако его мать не стала вписывать бывшего футболиста отцом и отказалась от какой-либо его финансовой помощи.

«Он так и будет десятерых детей рожать, а ответственности никакой! Получается оставленные дети должны платить новому ребенку. А у Андрея огромная зарплата, особенно по меркам нашей страны! Плюс внушительные сбережения, которые он оставил себе и маме. Работа в структуре «Зенита» приносит ему большие деньги», — цитирует Казьмину «СтарХит».

Легендарная карьера

Аршавин — один из лучших футболистов в российской истории. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

На его счету три победы в чемпионате Российской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА в составе «Зенита» и три национальных чемпионских титула в Казахстане с «Кайратом».

В 2008 году Аршавин, будучи лидером сборной России под руководством Гуса Хиддинка, добрался вместе с национальной командой до бронзовых медалей чемпионата Европы. В том же году он занял шестое место в голосовании на вручение «Золотого мяча». Всего на его счету 74 матча за сборную страны и 17 забитых мячей.

