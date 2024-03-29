«Если Емельяненко не будет пить, сможет выступать и дальше»: интервью Камила Гаджиева

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью «Газете.Ru» заявил, что для популяризации кикбоксинга и других видов единоборств в России нужно создавать новых героев в этих видах спорта. Кроме того, Гаджиев высказался о карьерных перспективах Камилы Валиевой, требованиях МОК к российским спортсменам и значимости Игр дружбы, похвалил президента UFC Дану Уайта и объяснил, почему Александр Емельяненко продолжает драться.

«Надо создавать героев»

— В Сочи не так давно прошел первый Всероссийский медиаспортивный форум «Кикбоксер — 2024». В чем вы видите его значимость для развития российского кикбоксинга?

— Важно менять форматы. Сейчас налицо определенная стагнация единоборств, так как сегодня мы зрителям не предлагаем ничего принципиально нового. Смешанные единоборства, кикбоксинг, бокс — все они, по сути, похожи: выходят атлеты и в очном поединке выясняют, кто сильнее. Рано или поздно это людям должно надоесть. И проведение форума — это, в определенном смысле, новый формат. Форум хорош тем, что это не только турнир и поединки, но еще и колоссальный обмен опытом. Эмоции не только для тех, кто смотрит единоборства, но и для тех, кто их создает. В этом отношении форум полностью оправдывает свое назначение. Кикбоксингу этого не хватало, как не хватает, честно говоря, и смешанным единоборствам. Шаг сделан, теперь от этого опыта отказываться нет смысла.

— В рамках форума состоялся турнир «ФКР ПРО 8» с участием в том числе опытных и заслуженных российских кикбоксеров. Насколько важно проведение и освещение таких турниров в контексте развития и популяризации кикбоксинга?

— Сделать турнир и не осветить его — это вообще грех. Мы живем в такие времена, когда рассказать может быть важнее, чем сделать. Я часто наблюдаю опыты коллег, которые вкладывают много денег и эмоций в свои форматы, но при этом популярности эти форматы не набирают. Как раз потому, что нет должного освещения. И наоборот, есть примеры того, как все сделано, по сути, тяп-ляп, но так красиво рассказано, что зритель в полном восторге — и это хорошо, это правильно. Идеальная модель: сделать хорошо и максимально качественно, с охватом об этом рассказать. Не знаю, добился ли этой цели прошедший форум, но первый шаг сделан, и то, что мы сейчас с вами обсуждаем кикбоксинг, пожалуй, уже говорит об эффекте.

— Кикбоксинг уступает тому же боксу с точки зрения популярности. За счет чего можно поднять медийность этого вида спорта? Что может послужить толчком для этого?

— Знаете, прошли десятилетия, но залог успеха остался прежним: имена. Фактор героев является ключевым. Если мероприятие возглавляют герои, то сюжет для них мы всегда найдем. Самое главное, чтобы эти герои либо были, либо мы их создали. Все остальное, честно говоря, вторично. Какие события, например, мы запомнили? Мы помним бои Федора Емельяненко, Александра Шлеменко, Владимира Минеева — особенно те, где им противостоял такой же известный человек. Например, поединок Минеева с Магомедом Исмаиловым потому вошел в историю, на мой взгляд, что в нем встретились два очень колоритных бойца. Вот и залог успеха.

Кто-то скажет: где взять столько героев? Я отвечу: их надо создавать.

Только комплексный подход, усилия самих атлетов, организаторов принесут результат. Мы шли по этому пути. Бату Хасиков, который сегодня является председателем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России и является, по сути, главным идеологом кикбоксинга в стране, прошел через этот путь. Он был известным спортсменом, но для того, чтобы стать не просто известным спортсменом, а лидером мнений для единоборств и человеком, ради которого люди будут включать телевизоры, ему пришлось объединить усилия, в частности, с компанией Fight Nights. И пошло-поехало.

— Как медийность единоборств влияет на стремление юных спортсменов идти заниматься кикбоксингом, боксом или самбо?

— Хороший вопрос. Ответ на него простым не будет. Начнем с того, что сегодня любой вид единоборств прямо или косвенно работает на популярность индустрии в целом. Сегодня мы смотрим грандиозный боксерский бой Александра Поветкина, но идем в секцию кикбоксинга или смешанных единоборств, потому что она находится рядом с домом. Оправдан ли такой выбор? Абсолютно. Потому что есть огромное количество факторов, по которым делается выбор, и очень важны факторы, например, расстояния, специалистов.

Но факт остается фактом: родителями единоборства воспринимаются комплексно. Будет это бокс, кикбоксинг или смешанные единоборства — это уже вторично. Что греха таить, запрос на ММА сегодня самый популярный. Родители приходят и говорят: мы хотим на бои без правил — есть такое сленговое понятие. Такой секции не существует? Хорошо, запишите ребенка на борьбу, все равно это пролог его дальнейшей спортивной карьеры. Так что мы должны говорить о развитии единоборств в целом. Здорово, что конкурирующие на первый взгляд с кикбоксингом виды спорта тоже развиваются, это для кикбоксинга полезно.

«Позиция Даны Уайта в отношении России дорогого стоит»

— Российский спорт по-прежнему запрещен на международной арене. На ваш взгляд, как это отражается на единоборствах в России?

— Я бы сказал, что это ситуация, когда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. С одной стороны, мы сегодня отрезаны от части международных соревнований. А с другой — мы получили новый вектор развития, внимательнее посмотрели на единоборства в дружественных для нас странах, посмотрели в сторону Азии и перенимаем этот полезный опыт.

Горизонт планирования в нынешней ситуации, наверное, — лет пять до того момента, как мы увидим эффект. Потерпеть надо? Да, надо. Точно ли будет эффект? Да, будет. Потому что те же азиатские страны очень неплохо научились делать спортивный контент. Аудитория смотрит турниры ONE FC с большим удовольствием. Прекрасная организация — почему бы не посмотреть на них, не объединить с ними усилия?

Нет худа без добра. По этому принципу и будем действовать. В текущей ситуации есть плюсы, и главная задача — извлечь из них максимум? Да, абсолютно верно.

— Так или иначе, многие спортсмены имеют возможность выступать на международных соревнованиях, в том числе под российским флагом. Одним из немногих, кто публично это одобрил, был президент UFC Дана Уайт. Как вы оценили этот его шаг?

— На самом деле, Уайт в очередной раз заставил нас снять шляпу перед ним. Крутейший менеджер в истории спорта. Посмотрите, как он этому решению верен.

Россияне не просто есть, они еще и подписывают новые контракты и участвуют в титульных боях.

Для меня это вообще нонсенс, до конца не верилось, что это случится — но это случилось. И позиция Уайта дорогого стоит.

Поэтому у индустрии смешанных единоборств проблем немного меньше, чем у бокса и кикбоксинга. Хотя и российские боксеры продолжают соревноваться на высочайшем уровне. О чем говорить: объявлен бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева — двое россиян будут биться за титул абсолютного чемпиона мира. Где-то российских боксеров убрали из рейтингов, где-то зарубежным боксерам не разрешают драться на российских турнирах — отчасти это есть. Но в целом, бокс смог сохранить российское направление.

В ММА нет сложностей за исключением, наверное, любительских турниров, в которых члены Федерации ММА России могли бы выиграть международные награды. Вот с этим, по-моему, определенные проблемы возникли, но они решаются.

С кикбоксингом — сложно. Дело в том, что мировым кикбоксингом до последнего времени управляли европейцы, которые заняли, скажем так, «тухлую» позицию. Начали вредничать, начали отлучать нас от флага, от гимна, создавать проблемы там, где их не должно было быть. И мы решили с ними не церемониться. Поэтому у кикбоксинга проблемы есть. Кстати, как и у вольной борьбы. Я сначала думал, что там есть проблеск, потому что наших спортсменов допустили до чемпионата Европы. Но только допустили, а визы не дали. И на Олимпиаде, скорее всего, вольники не выступят. Сейчас я их привел в пример, потому что ситуация похожа на происходящее с кикбоксингом.

— Несколько месяцев назад Бату Хасиков в интервью «Газете.Ru» рассказал о планах создать альтернативную Международную федерацию кикбоксинга. Насколько, на ваш взгляд, это перспективно и реально с точки зрения признания западными организациями и спортсменами?

— Это долгий путь, но он уже начат, первые шаги сделаны. И, насколько я знаю, реакция позитивная. То есть, не так мало стран, которые готовы нас поддержать. Наверное, они подустали от произвола международных организаций, от отношения к себе по остаточному принципу. Все дружественные нам страны с этим столкнулись. Поэтому сейчас наши усилия, думаю, имеют перспективу. Азиатам это интересно, части стран СНГ интересно. Европе — тоже. Потому что WAKO (Международная ассоциация кикбоксерских организаций. — «Газета.Ru») пыталась узурпировать этот вид спорта и не давала развиваться ряду других организаций внутри страны. Предположим, в стране есть две федерации, но одну WAKO признает, другую — нет. А мы такую возможность дадим. Так что лед тронулся.

— Если говорить о боксе, бой Бивола и Бетербиева — действительно, яркий пример того, что россияне по-прежнему могут выступать на высочайшем уровне. С другой стороны, вспоминается история президента Международной боксерской ассоциации (IBA) Умара Кремлева, который отстаивал снятие ограничений с россиян, но столкнулся с противодействием и бойкотами…

— Бокс существует много лет, настолько глубоко укоренились позитивные и негативные факторы. Европейская коалиция, американская, британцы не допускают даже мысли о том, что Россия может быть одной из стран, принимающих решения. Настолько им это сложно дается, что перспектив, что Умар Кремлев с ними в итоге договорится, на данный момент, как мне кажется, ничтожно мало.

— Чем ближе Олимпиада, тем больше скандальных событий вокруг нее. Поведение МОК (Международного олимпийского комитета) в отношении России, последние заявления главы организации Томаса Баха, призывы бойкотировать Игры дружбы оставляют многих в недоумении. Требования, которые выдвигаются к российским спортсменам для участия в Играх, по-вашему, могут сами по себе быть выполнимы?

— Я буду не первым и не последним, кто говорит здесь об очевидной предвзятости. Но есть хорошая новость: Игры дружбы пройдут после Олимпиады. И спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, еще смогут затем принять решения, которые, надеюсь, будут объективны. По тому, что я сегодня слышу, могу судить, что Игры дружбы будут беспрецедентны по уровню организации, по мотивации для спортсменов, причем не только российских, но и для участников из-за рубежа, которые могут стать чемпионами. Это все — аргументы, с которыми очень сложно поспорить.

Что помешает чемпиону Олимпийских игр или призеру выступить на Играх дружбы? Будут запугивать в ультимативной форме — а чем? Например, я — олимпийский чемпион, и чем меня можно запугать? Скажут, что я не смогу выступать на Олимпийских играх через четыре года — ну так вообще неизвестно, чем через четыре года я буду заниматься. Цикл здесь работает на спортсменов. Многие олимпийские чемпионы могут больше никогда на Олимпиаде не выступить, просто по статистике. Так почему бы не принять приглашение выступить на великолепном турнире с высокой конкуренцией?

Я не раз слышал мнения известных зарубежных борцов о том, что без России соревнования не являются полноценными. Разве это не повод выступить на Играх дружбы? И призовые — тоже повод.

Все зависит от тех крайностей, с которыми приходится сталкиваться. Условие выступить под нейтральным флагом и без гимна, например, можно допустить. Российский спортсмен без флага и гимна для нас остается россиянином, мы за него болеем. У нас есть такие опыты, в том числе хоккейная сборная под нейтральным флагом выигрывала Олимпиаду. Здесь двух мнений быть не может: надо ехать. Если тебя призывают подписать какие-то документы, связанные с отказом от позиции, которую занимает государство, все намного сложнее. Скорее, «нет», чем «да». Тем более, сейчас появляется возможность реализоваться на Играх дружбы.

«Вряд ли Валиева выйдет на прежний уровень»

— Не могу не коснуться темы, которая по-прежнему очень активно обсуждается. Фигуристка Камила Валиева получила максимально возможное наказание по допинговому делу. Ожидаемо ли это было, на ваш взгляд?

— В принципе, да. По тому, как развивались события, все к этому и шло. Я считаю, что это действительно было ожидаемо. Справедливо? Нет. Но сегодня западный мир абсолютно не готов к полумерам в отношении нас, они нам прямо говорят: вы будете максимально наказаны. Тем более, в последнее время наши атлеты поводов для скандалов не давали. После Олимпиады 2014 года был большой шлейф, мы потихоньку это пережили и где-то к 2020 году все более-менее устаканилось. Прошла Олимпиада в 2021 году, наши снова стали побеждать. И, наверное, на Западе вспомнили, что давно про Россию не было слышно, пора бы закрутить гайки.

— Сложно ли будет Камиле вернуться в спорт после окончания дисквалификации?

— Я считаю, что фигурное катание, особенно среди одиночниц, — спорт для юных. В этом виде спорта редко что-то показывают девчонки постарше. К тому же, отлучение от международных стартов лишает ее возможности конкурировать. Все это в совокупности заставляет думать, что на прежний уровень Камила Валиева уже не выйдет.

«Если Емельяненко уступит Дацику, это будет поражение с треском»

— Вернемся к единоборствам. Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявлял, что хочет подраться с россиянином Исламом Махачевым. Нужен ли этот бой самому Исламу?

— Для Ислама нет абсолютно никакого смысла в этом поединке. Он мог бы быть в случае беспрецедентных гонораров, но, справедливости ради, этот бой нельзя назвать суперпоединком, каким мог бы быть бой Махачева с Эдвардсом. Топурия будет бросать вызов Исламу, как обычно маленький вызывает большого, ничем не рискуя. Но Махачев этот вызов никогда не примет.

— Топурия в борьбе за титул победил Алекса Волкановски, ранее дважды проигрывавшего Махачеву. Можно ли говорить, что австралиец на этом «закончился»?

— Наверное, о том, что он «закончился», говорить рано. Но то, что он никогда не выйдет на прежний уровень, уже практически является фактом. Была показательная серия поражений, к тому же я не думал, что он во второй раз проиграет Махачеву так разгромно. Он уступил Топурии — человеку из своей весовой категории, где раньше он был просто непобедим. Время берет свое, усталость организма, необходимость сгонять вес — все в совокупности говорит о том, что Волкановски «закончился» не как боец, а как чемпион.

— Петр Ян на UFC 299 победил Сонг Ядонга. Считаете ли вы победу Петра знаком его возвращения в чемпионскую гонку? Насколько тяжелая травма может отразиться на его перспективах и амбициях?

— Думаю, говорить о возвращении Петра в чемпионскую гонку рановато. Закрепить успех можно было бы еще одной победой, и тогда Ян как бывший чемпион мог бы говорить о полноценном возвращении. Но, действительно, травма повлияет на период, когда Ян снова сможет драться. А время здесь бесценно, потому что мы говорим об уже не очень молодом спортсмене. Если Петя вернется и выиграет громкий бой, тогда он сможет просить титул. Сейчас поясом владеет человек, у которого Ян, фактически, выиграл.

— Александр Емельяненко недавно заявил, что вернул «свою жизнь в правильное русло». Что-то подобное несколько раз звучало от него и раньше, однако потом у него снова начинались сложности. Вы знаете что-то о его состоянии сейчас? Насколько он в форме, насколько готов вновь драться?

— Он планирует подраться с Вячеславом Дациком 12 апреля. Не видно, чтобы он много времени проводил в спортивном зале. Думаю, что как таковая спортивная карьера у него завершена.

Вопрос, насколько ему хватит здоровья, чтобы продолжать выходить в ринг и, скорее всего, огребать.

Конечно, здесь все будет зависеть от уровня оппозиции. Дацик находится в более или менее приличной форме, и если он выиграет у Емельяненко, это будет поражение с треском. Но деньги, которые Саша получит за этот бой, позволят ему решить какие-то проблемы, от этого он не откажется. Поэтому он будет выступать и дальше. Если не будет пить, то все это будет более-менее прилично выглядеть.

Отдельная тема для разговора — его поведение в информационном пространстве. Саше все равно, что говорить, он — идеальный треш-токер для организации, которая его нанимает. Была бы цель и мишень. Пока он такой, он будет востребован — соответственно, будет зарабатывать. Мне кажется, здоровья ему хватит еще примерно на год.

— Помимо единоборств, хочется спросить о футбольной команде Fight Nights. Прежде всего, как возникла идея ее организовать? Насколько она сейчас конкурентна на уровне Медиалиги? Каковы ближайшие планы и цели по развитию команды?

— Идея появилась задолго до того, как возникла Медиалига. Но существование Fight Nights в настоящее время — заслуга медиафутбольного сообщества. Мы сделали хорошую команду, у нас было два очень успешных турнира. Сейчас в четвертом сезоне мы дошли до матча за третье место, где уступили команде Василия Уткина «Эгриси». При этом на турнирном пути мы выиграли у очень серьезных соперников, у того же «Амкала» — в четвертьфинале.

Команда будет существовать, у нее есть перспективы. На сегодняшний день мы не претендуем на то, чтобы быть лидерами медиафутбола. На это нужно время и средства. Но Fight Nights не будет той командой, в которой кто-то будет играть спустя рукава. Цели прежние — выход в плей-офф. В этом году будет очень сложно, потому что к нам в группу попал бывший чемпион «Родина Медиа», действующий чемпион «Титан». Также нам предстоит бороться с «Амкалом». Все очень сложно, но в этом — и удовольствие, и главная цель. Эти матчи будут по-настоящему медийными.