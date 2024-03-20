Гонщик Мазепин выиграл суд с Евросоюзом. С него сняли санкции, введенные за отца Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего гонщика «Формулы-1» Мазепина

Европейский суд объявил о снятии санкций с российского гонщика, бывшего пилота команды «Формулы-1» «Хаас» Никиты Мазепина. Бывший коммерческий директор команды «Катерхэм» Оксана Косаченко в комментарии «Газете.Ru» назвала это решение прецедентом для других атлетов, на которых наложены ограничения по неспортивным причинам.

Санкции из-за отца

Суд Европейского союза снял санкции с российского гонщика Никиты Мазепина, сообщается на сайте организации. Подчеркивается, что родственная связь с отцом — бизнесменом Дмитрием Мазепиным — не является основанием для сохранения ограничений.

«Семейная связь с бизнесменом Дмитрием Мазепиным недостаточна для того, чтобы он считался связанным с отцом общими интересами, и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих списках», — говорится в заявлении.

Сам гонщик назвал снятие санкций важной для него вехой.

«Я очень рад сегодняшнему решению и благодарен Европейскому суду за справедливое рассмотрение моего дела. Я понимаю, что юридический процесс снятия санкций еще не завершен, но это, безусловно, важная веха для меня», — сказал Мазепин в разговоре с «Известиями».

С чего все началось

Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас» — спонсировала ее компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке, отказавшись также от сотрудничества с «Уралкалием». Европейский суд наложил на Никиту санкции и затем трижды продлевал их. При этом позже ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе. Мазепин решил это обжаловать.

Спортсмен провел единственный сезон в «Формуле-1» в 2021 году, но ни разу не финишировал в очках. В апреле 2023 года Мазепин требовал от министра иностранных дел Канады Мелани Жоли исключить его из санкционного списка. В поданном заявлении в Федеральный суд утверждалось, что из-за ограничений Мазепин лишился возможности принимать участие в гоночных сериях, проходящих в Канаде, из-за чего его шансы на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году «катастрофически снижаются».

«Это прецедент для других спортсменов»

Решение Европейского суда «Газете.Ru» прокомментировала бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко. Она порадовалась за Мазепина, отметив, что его победа в суде может стать прецедентом для других спортсменов.

«Я невероятно рада и поздравляю Никиту. Наконец-то Совет ЕС понял, что надо не просто всех закрывать санкциями и прихлопывать, а нужно разбираться, какие есть взаимодействия, есть ли экономическая связь между спортсменом и бизнесом, который ведет его отец.

Потому что сейчас это прецедент, по которому другие наши спортсмены могут подать апелляцию.

А сейчас всех чешут под одну гребенку. Одна фамилия — значит, все идут под санкции. Согласитесь, не совсем справедливое решение», — считает специалистка.

«Следующий шаг — восстановить контракт»

Косаченко также предположила, как дальше будет действовать Мазепин. По ее мнению, он постарается добиться восстановления контракта с «Хаасом».

«Это очень важный прецедент. Другой вопрос, насколько велико будет желание у команд «Формулы-1», чемпионата мира по гонкам на выносливость, любого другого чемпионата вернуться к серьезным переговорам с российским гонщиком после того, как с него сняли санкции. Мы по-прежнему считаем, что расторжение контракта со стороны команды было нелегитимным. Снятие санкций позволит Никиту восстановить в правах и в притязаниях, которые были описаны в его контракте. Поэтому, думаю, это следующий шаг: восстановить контракт, который был незаконно расторгнут в одностороннем порядке», — заключила она.