Без парада и декларации: названы условия участия россиян в Олимпиаде МОК не будет наказывать федерации за допуск поддержавших СВО атлетов

Международный олимпийский комитет опубликовал список требований к нейтральным атлетам для допуска на Олимпийские игры – 2024 в Париже. От российских спортсменов не потребуют подписывать декларацию с осуждением боевых действий на Украине. При этом МОК рассмотрит возможные санкции для участников Игр Дружбы.

Не больше 54 спортсменов из России

Международный олимпийский комитет после заседания своего исполкома опубликовал документ, строго регламентировав требования к российским и белорусским атлетам, которые смогут принять участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже.

Релиз был выложен на официальном сайте МОК, и в нем говорится, что на данный момент олимпийскую квалификацию уже прошли 12 спортсменов из России, а максимально их может быть на Играх в Париже не более 54.

При этом сообщается, что наиболее вероятное число участников Олимпиады от России – 36 атлетов.

Из Белоруссии в столицу Франции на соревнования, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, уже отобрались семь человек, а максимально белорусов там может быть 28.

Без деклараций против СВО

Вопреки требованиям некоторых Национальных олимпийских комитетов, для участия в Играх российским спортсменам не придется подписывать деклараций, в которых они осуждали бы боевые действия на Украине.

В то же время МОК будет отслеживать активность спортсменов в социальных сетях и медийном пространстве и не допустит до участия в Олимпийских играх тех атлетов, кто активно поддерживает специальную военную операцию.

«Мы не будем требовать от спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе, подписывать какие‑то дополнительные декларации. Как и все участники Олимпийских игр, они должны будут подписать только согласие с олимпийской хартией», — рассказал директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Однако МОК не станет подвергать санкциям спортивные федерации, которые допускают до соревнований российских спортсменов, поддерживающих СВО.

«Мы не будем санкционировать федерации, мы дали им набор рекомендаций, которые они реализуют в своих структурах. Мы занимаемся Олимпиадой в Париже, утверждением кандидатур для участия в ней», — отметил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Без участия в параде на открытии

Подтвердилась и опубликованная еще в декабре информация о том, что члены российской и белорусской делегаций не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр. При этом, вероятно, доступ на трибуны для них будет открыт. Само мероприятие пройдет 26 июля.

Что касается церемонии закрытия, то вопрос об участии нейтральных атлетов в ней будет рассмотрен позднее.

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций (команд), так как являются индивидуальными спортсменами. Но им дадут возможность получить опыт от этого события. Этот же принцип использовался для независимых участников из бывшей Югославии – во время Олимпийских игр-1992 в Барселоне», – говорится в релизе в МОК.

МОК также опубликовал флаг, под которым выступят российские и белорусские спортсмены. Это бирюзовый прямоугольник с белым кругом, внутри которого большими буквами указана аббревиатура AIN (Индивидуальные нейтральные атлеты) с расшифровкой этой надписи на английском и французском языках.

Специальная комиссия и санкции за Игры Дружбы

Международный олимпийский комитет объявил о создании специальной Индивидуальной нейтральной комиссии (AINERP), которая будет оценивать права каждого спортсмена и его вспомогательного персонала участвовать в Олимпийских играх.

В состав войдут вице-президент МОК Николь Ховерц, которая будет председателем панели, представитель Комиссии по этике МОК Пау Газоль и представитель Комиссии спортсменов МОК Сын Мин Рю.

Кроме того, Международный олимпийский комитет официально объявил, что рассмотрит вопрос наложения санкций на участников объявленных Россией Игр Дружбы, которые в МОК назвали «политической акцией».

Два перехода из сборной России

Также исполком МОК утвердил смену гражданства двух бывших российских спортсменов. Речь о борце Александре Комарове, который с начала 2024 года представляет на международных соревнованиях Сербию и успел в ее составе стать чемпионом Европы. Ранее он выиграл в 2019 и 2020 годах на этом турнире две бронзовые медали в составе российской команды.

Перешла под знамена другой страны и знаменитая пловчиха, чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова, которая в составе сборной России на Олимпиаде в Токио стала первой спортсменкой в своем виде спорта, выступившей одновременно на соревнованиях по плаванию как в бассейне, так и на открытой воде. Во Франции Кирпичникова проживает уже пять лет и тренируется также под руководством французских специалистов.