Шли сотни и сотни людей: Россия попрощалась с Василием Уткиным

В Москве прошла церемония прощания с легендарным комментатором, журналистом, педагогом и блогером Василием Уткиным. В большом зале ЦКБ собрались актеры, друзья, коллеги, ученики и футбольные болельщики, которые отдали главному спортивному журналисту XXI века дань уважения. Участников оказалось так много, что запланированную на два часа церемонию продлили, чтобы все успели возложить цветы и проститься с ним.

Проведение траурной церемонии оказалось под вопросом из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта — группа футбольного клуба «Эгриси», которым владел Василий Уткин, подтвердила информацию о том, что все состоится в срок лишь 23 марта в 8:13. Произошедшее в Красногорске вынудило многих болельщиков отказаться от того, чтобы лично приехать и попрощаться с комментатором. Однако тех, кто все же решился в холодную и дождливую погоду добраться до зала, оказалось больше.

На выходе из метро «Крылатское», куда пребывали желающие принять участие в церемонии прощания, горел экран со свечей в память о погибших в «Крокусе» днем ранее. Вышло символично.

close 100% На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве, 23 марта 2024 года «Газета.Ru»

На входе в периметр ЦКБ при президенте России, где находился зал прощания, была усилена охрана. Людей досматривали не только сотрудники полиции, но и сотрудники ДПС. У большинства из них через плечо висели автоматы Калашникова.

close 100% На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве, 23 марта 2024 года «Газета.Ru»

Мероприятие стартовало в 11 часов утра, в кругу самых близких людей Василия Уткина. Теплые слова произнесли его друзья и коллеги — бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман, комментаторы Денис Казанский и Михаил Моссаковский, писатель Станислав Гридасов. Также с трогательной речью к собравшимся обратилась Анна, старшая сестра Василия Уткина, рассказавшая о том, что увлечение и любовь к игре номер один у младшего брата началось с настольного футбола.

После этого началась церемония возложения цветов. Отдать дань памяти в этот день лично смогли солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и участники «Квартета И» — вместе с ними Уткин принимал участие в съемках фильмов «День выборов» и «День выборов-2», где сыграл роль кандидата в губернаторы Игоря Владимировича Цаплина; бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан минюстом РФ иностранным агентом), рэпер Pharaon, экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, телеведущий Александр Олейников, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин, экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов, бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг.

На входе в зал также собралось огромное число людей — среди них оказались президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев, актер Александр Стриженов вместе с супругой Екатериной и многие другие.

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Наплыв желающих проститься привел к тому, что отпевание провели немного раньше, чем планировалось. Всего на прощание с комментатором собралось несколько сотен человек, очередь из которых вышла далеко за пределы ЦКБ. Многие из них приехали в Москву из других городов.

close 100% На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве, 23 марта 2024 года «Газета.Ru»

После отпевания к Уткину пустили всех: кто-то на миг останавливался, чтобы возложить цветы, кто-то — чтобы в последний раз взглянуть на него. Те, кто пришел проститься с ним в этот день, оставляли на память не только гвоздики и розы, но и клубную атрибутику. К концу церемонии на цветах лежал шарф московского «Локомотива», фанатский стикер болельщиков «Спартака» и несколько маленьких уточек. Прощание затянулось до трех часов дня, хотя изначально должно было завершиться в 14:00.

После этого гроб с телом Уткина вынесли под аплодисменты. Катафалк направился на Никольско-Трубецкое кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе. Именно в этом подмосковном городе Уткин родился и провел детство.