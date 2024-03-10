Россиянин Петр Ян сражается с опасным китайцем, О'Мэлли защищает титул чемпиона UFC. LIVE

В Майами проходит турнир UFC 299, главным событием которого является бой Шона О'Мэлли с Марлоном Верой за титул чемпиона в легчайшем весе. Также в основном карде турнира сражаются россиянин Петр Ян и китаец Сонг Ядонг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.