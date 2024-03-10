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Спорт

Россиянин Петр Ян сражается с опасным китайцем, О'Мэлли защищает титул чемпиона UFC. LIVE

ММА. UFC 299. Ян — Ядонг, О'Мэлли — Вера. ОНЛАЙН

В Майами проходит турнир UFC 299, главным событием которого является бой Шона О'Мэлли с Марлоном Верой за титул чемпиона в легчайшем весе. Также в основном карде турнира сражаются россиянин Петр Ян и китаец Сонг Ядонг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
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05:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на вечере боев UFC 299, где Петр Ян сразится с Сонг Ядонгом, а Шон О'Мэлли сойдется с Марлоном Верой.

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