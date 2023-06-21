«Подошли к финальной фазе»: Литва собралась лишить гражданства фигуристку Дробязко

Фигуристка Маргарита Дробязко рискует лишиться гражданства Литвы из-за сотрудничества с супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяной Навкой. Сама спортсменка, судя по ее комментариям, не слишком переживает на этот счет. Ранее президент Литвы подписал указ об исключении Дробязко, а также ее мужа и многолетнего партнера на льду Повиласа Ванагаса из кавалеров ордена Великого князя Гедиминаса Литовского 5-й степени.

Фигуристка Маргарита Дробязко, вместе со своим супругом Повиласом Ванагасом составлявшая одну из лучших танцевальных пар фигуристов в истории Литвы, может лишиться гражданства страны. По информации LRT, процесс уже фактически запущен.

«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», – рассказала изданию председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Сама Дробязко спокойно отреагировала на ситуацию, дав нейтральный комментарий.

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Гедиминаса Литовского 5-й степени.

Виной всему участие Дробязко и Ванагаса в шоу Татьяны Навки, которая является супругой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Выступления лучшей фигурной пары страны в таких представлениях были признаны в Литве работой на российское государство, что с учетом политической обстановки и привело к столь острой реакции литовских чиновников.

Дробязко и Ванагас работают с Навкой еще с 2019 года. Оба участвовали в постановках «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица», а теперь камнем преткновения стало готовящееся к премьере шоу «Лебединой озеро». В нем Дробязко играет роль черного лебедя, а ее супруг играет колдуна, страдающего от безответной любви.

Премьера спектакля состоится 9 августа в Сочи, и этот момент может стать решающим в вопросе лишения Дробязко гражданства, хотя сам процесс уже, очевидно, запущен.

При этом сообщается, что Ванагас свой литовский паспорт сохранит в любом случае. Фигурист родился неподалеку от Шяуляя на территории страны и имел ее гражданство изначально, поэтому не может его лишиться. Фигуристка — урожденная москвичка и паспорт Литвы получила после распада СССР, когда начала выступать в тандеме с Ванагасом, за которого вскоре после этого вышла замуж. Этой весной литовский Сейм принял поправки к закону, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения, — именно по такой процедуре Дробязко получила паспорт.

Пара действительно добилась больших успехов. Внутри страны они не знали себе равных, выиграв чемпионат Литвы 13 раз. Но Дробязко с Ванагасом добивались успехов и на международной арене.

Так, они дважды брали бронзу чемпионате Европы, один раз были третьими на первенстве мира и трижды финишировали на этой позиции в финалах Гран-при. Пять раз дуэт выступал на Олимпийских играх, а лучшим результатом для него стало пятое место в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

После той Олимпиады спортсмены завершили карьеру, но потом вернулись ради Турина-2006, где в итоге выступили и заняли высокую седьмую позицию.

Дробязко и Ванагас проживают в Москве, а в ледовых шоу начали выступать сразу после окончания карьеры: первое время они работали с Ильей Авербухом, а теперь сотрудничают с Татьяной Навкой.

При этом орден Великого князя Литовского Гедиминаса, которого их уже лишили, является одной из самых престижных наград в стране, а основание для вручения звучит так: «За усердный и честный труд на государственной службе или в общественной деятельности».

Предложение о лишении Дробязко гражданства выдвинул председатель Комитета Сейма по правопорядку Стасис Шедбарас.

«Я думаю, что если человек имеет право на гражданство по рождению, то в этом случае нельзя его лишать гражданства. С юридической точки зрения, я считаю, что должна быть запущена процедура лишения гражданства Дробязко. Это был подарок, а подарок может быть отозван», – заявил политик.

Ранее похожая история уже была с другим участником спектаклей Навки украинцем Виктором Петренко. В июле прошлого года Федерация фигурного катания Украины исключила олимпийского чемпиона Альбервилля-1992 за участие в шоу «Аленький цветочек», а спустя месяц президент Украины Владимир Зеленский лишил Петренко государственной стипендии.